مصر | "المترو": توقف الحركة بـ3 محطات لحين إصلاح الشبكة الكهربائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المترو": توقف الحركة بـ3 محطات لحين إصلاح الشبكة الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبري القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات (غمرة-الدمرداش-منشية الصدر) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.

وشهد مترو الانفاق أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية مما أدى إلى قطعها.

وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ وجاري العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

ويذكر أن وزارة النقل قامت بتوفير نحو 30 أوتوبيسا لنقل المواطنين من محطة مترو سراي القبة إلى رمسيس والتحرير.