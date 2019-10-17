مصر | التحقيق مع 12 شخصا في مشاجرة بـ"الأسلحة البيضاء" في حلوان

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تباشر نيابة حلوان الجزئية، التحقيق مع 12 شخصا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بسبب خلافات الجيرة، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية، مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات، خلال المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على كل من، "أحمد فتحي، طارق صابر، سمير يحيي، أسماء جمعة، مصطفى محمود، محمد أشرف، محمد عبد العاطي، ايهاب أحمد، علاء محمد، محمد ناصر،وائل إبراهيم، يوسف علاء" وعثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.