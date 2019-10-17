أخبار مصر | اليونسكو والآثار يشاركون في الاحتفال بمرور 1500 عام على بناء القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونسكو والآثار يشاركون في الاحتفال بمرور 1500 عام على بناء القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الذي تنظمه مؤسسة "آرت دي إيجيبت" في بيت السحيمي، بحضور أحمد عبيد مساعد وزير الأثار للشئون الفنية، وقيادات القاهرة التاريخية، وذلك إيذاناً بإطلاق معرضها الفني الثالث، والذي يقام هذا العام في شارع المعز لدين الله الفاطمي، في الفترة من 17 أكتوبر حتى 9 نوفمبر المقبل.

والمعرض يقام تحت رعاية وزارة الآثار ومنظمة اليونيسكو، وبالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي للقاهرة التاريخية،وسيكون في كل من مقعد ماماي السيفي، ومجموعة السلطان قلاوون، وبيت السحيمي، وقاعة محب الدين بشارع المعز.

وفي كلمتها بالمؤتمر الصحفي قالت نادين عبد الغفار، مؤسسة "آرت دي إيجيبت" إن المعرض هذا العام يأتي مع الذكري 40 لاختيار لليونسكو لشارع المعز أحد أهم مواقع التراث في العالم، وذكري مرور 1500 عام علي انشاء القاهرة.

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وتابعت: نسعى من خلال فعالياتنا لإبراز قيمة التراث المصري،والتأكيد علي أن الفن المصري ممتد منذ العصور القديمة حتي الآن،وخلال العامين الماضيين زار معارضنا حوالي 10 آلاف زائر في معارضنا،والتي تأتي ضمن أنشطتنا التي نسعي من خلالها لإظهار صفحات الحضارة المصرية المضيئة عبر العصور المختلفة

وكشفت أنه على هامش المعرض الحالي ننظم برامج تدريبية فنية للمهتمين بالتراث والفنون،كما ننظم برامج تثقيفية للطلبة في محيط منطقة الجمالية عن التراث والمحافظة عليه،ويشارك في معرض المعز هذا العام 28 فنانا مصريا معاصرا، عملوا على مدار عام كامل للبحث في تاريخ الأماكن الأثرية التي سيعرضون بها أعمالهم،من أجل خلق أعمال فنية مركبة تتماشى مع طبيعة هذه الأماكن.

وأضافت: إقامة المعارض الفنية التي تضم الأعمال المعاصرة في هذه الأماكن الأثرية بما تحمله من تاريخ عريق بمثابة فرصة للجمهور لإعادة رؤية التراث بمنظور جديد، ويجعل البعض يعيد اكتشاف جمال وروعة هذه الأماكن التي ربما بعضها لا يحظى بالاهتمام المناسب لمكانتها التاريخية والفنية.

وخلال المعرض تنظم "آرت دي إيجيبت"، مجموعة من العروض الثقافية، والفنية تتضمن مسرحيات قصيرة، وعروضا للكبار والصغار، بهدف نقل أهمية الفن والإبداع، والعادات الصحية والتسامح بين الناس، فضلا عن الورش الفنية التي سيقدمها نخبة من المتخصصين للطلاب حول تاريخ القاهرة وأهمية الحفاظ على التراث المصري الفريد.