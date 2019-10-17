أخبار مصر | برلماني يشيد بجهود الحكومة للقضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بجهود الحكومة للقضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بالجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال "زين الدين" في بيان له اليوم، إن ملتقيات التوظيف التي تتنقل بين المحافظات، كان لها أبلغ الأثر في إعادة ثقة الشباب بأنفسهم وبوطنهم وصرفهم عن اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن هذه الملتقيات استطاعت جنبًا إلى جنب مع الجهود الأمنية القضاء على الهجرة غير شرعية، فلم تخرج مركب واحد لهذا الهدف من مصر منذ 2016.

وتابع وكيل لجنة النقل: أنه من خلال الملتقيات يتم توفير العديد من الوظائف لكل المؤهلات العالية والمتوسطة، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين ورفع الناتج القومى، ويتم تحرير عقود عمل لراغبي شغل الوظائف المتاحة لضمان حقوق العاملين وتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وصرف الرواتب والحوافز المحددة لهم.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة طرحت 23 ملتقى توظيف في محافظات الجمهورية خلال الفترة من مايو 2016 حتى مارس 2019، ووفرت فيها أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وأشار إلى أن الشباب عليهم تغيير فكرة العزوف عن العمل بالقطاع الخاص والحصول على الوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية بنطاق دائرة المحافظة، وضرورة الاستفادة من القروض التي يقدمها برنامج "مشروعك" وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26112018 و2019530.

قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 552019.

وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 20151214 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019616،.

تضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 182018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 1822019.