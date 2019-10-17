أخبار مصر | وصول 33 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول 33 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 33 الف طن المونيوم و419 شاحنة بضائع و95 سيارة بموانئ الهيئة اليوم.

ميناء سفاجا:

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال:

- السفينة Gilco spirit وعلى متنها 33 الف طن المونيوم قادمة من جدة.

- السفينة عزيز اكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة.

بينما تغادر الميناء:

- السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و6 سيارة.

وكان الميناء قد استقبل بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و6 سيارة وغادرت السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 96 شاحنة و24 سيارة.

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ميناء نويبع:

كما يشهد ميناء نويبع استقبال:

- السفينة سينا وعلى متنها 17 شاحنة.

فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية للسفينة سينا وعلى متنها 54 شاحنة و2 سيارة.

ميناء نويبع:

شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 43 سيارة.