أخبار مصر | شاهد.. وزير النقل يتابع مرور أول مترو بموقع العطل بين محطتي غمرة والدمرداش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. وزير النقل يتابع مرور أول مترو بموقع العطل بين محطتي غمرة والدمرداش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقفت صباح اليوم الخميس حركة القطارات بمحطات "غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر".

تفاصيل العطل:

حيث أعلنت وزارة النقل أنه أثناء قيام احدى شركات الإعلان الخاصة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول للمترو ضمن الاعمال التي تقوم بها هيئة النقل العام لازالة الاعلانات بجوار سور محطة المترو قد حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية للمترو.

نتج عن ذلك قطع في الشبكة الهوائية وتم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات وانتقلت جميع فرق الطوارئ التابعة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لاجراء عمليات الاصلاح الفوري.

كما تم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بإتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات.

Advertisements

وزير النقل في موقع العطل لإصلاح الشبكة الهوائية:

انتقل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الى موقع اصلاح الشبكة الهوائية حيث اشرف على عمليات الاصلاح حتى مرور اول قطار في موقع العطل.

الحركة الحالية:

حاليا يتم تسيير المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد ومن سرايا القبه الى المرج الجديدة بشكل مزدوج ومن الشهداء الى حلوان بشكل مزدوج لحين اصلاح العطل بشكل نهائي وبذلك يكون كافة محطات الخط الاول للمترو تعمل بشكل منتظم وتستقبل الركاب.

وتعتذر وزارة النقل للركاب عن هذا العطل والذي سببته احدى الشركات الخاصة اثناء عملها خارج سور المترو في المسافة بين محطتي غمرة والدمرداش.