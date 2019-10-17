أخبار مصر | "المصرية للمطارات": شرم الشيخ الدولي يطبق تجربة عملية لنظام BRS لتتبع الحقائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصرية للمطارات": شرم الشيخ الدولي يطبق تجربة عملية لنظام BRS لتتبع الحقائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشركة المصريه للمطارات بالتعاون مع قطاع المطارات والإدارة العامة للعمليات بمطار شرم الشيخ وشركة سيتا قاما بتجربة تشغيل نظام ال BRS لأول مرة بالتطبيق داخل المطارات المصرية والتى تهدف إلى تقديم خدمة جديدة للمسافرين بهدف التحقق من الحقائب المصاحبة للركاب بمنطقه الوصول والتى كانت أولى تطبيقها على الرحلة

Air Astana ( KC ) flight # KC0557.

وأشار النشار إلى أن هذه التجربة تأتي فى ضوء حرص واهتمام وزارة الطيران المدني بامتثال وتطبيق متطلبات اتفاقيات المنظمات الدولية والإقليمية للوصول إلى أعلى مستويات السلامة الجوية والتى جاءت بتطبيق أولى تجربتها بمطار شرم الشيخ الدولى تفعيلا لقرار الاتحاد الدولى للنقل الجوي IATA رقم resolution 753 بشأن إمكانية قيام شركات الطيران برصد وتتبع الأمتعة والحقائب للمسافرين تحقيقا لأفضل مستوى فى الخدمات المقدمة ومن أجل مواجهة كافة الصعوبات والتحديات التى تواجه الركاب وبخاصة تلك المتعلقة بالحقائب، حيث تهدف تلك الخدمة إلى الحد من سوء التعامل مع أمتعة وحقائب الركاب من خلال إتاحة خدمة تنفيذ تتبع لأمتعة كل رحلة.

جدير بالذكر أن التجربة قد تمت بنجاح كبير وأصبحت جاهزة للتفعيل عقب إعلان باقى المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات جاهزيتها للتنفيذ لجميع شركات الطيران.