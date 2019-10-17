شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ينتقل إلى موقع «عطل المترو» بين محطتي غمرة والدمرداش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل وزير النقل، المهندس كامل الوزير، إلى موقع إصلاح الشبكة الهوائية، بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول للمترو، حيث أشرف على عمليات الإصلاح حتى مرور أول قطار في موقع العطل.

وأشاد وزير النقل بما يبذله العاملون والفنيون بشركة المترو من جهد كبير في عمليات الإصلاح، وأنه حاليًا يتم تسيير المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد ومن سرايا القبة إلى المرج الجديدة بشكل مزدوج، ومن الشهداء إلى حلوان بشكل مزدوج لحين إصلاح العطل بشكل نهائي، وبذلك يكون كافة محطات الخط الأول للمترو تعمل بشكل منتظم وتستقبل الركاب.

وزير النقل يتابع عطل مترو الأنفاق بالخط الأول، والذي سببه سقوط رافعة لإحدى شركات الإعلانات الخاصة

وزير النقل يتابع عطل مترو الأنفاق بالخط الأول، والذي سببه سقوط رافعة لإحدى شركات الإعلانات الخاصة