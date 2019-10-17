شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كاثوليكي نمساوي يزور أقدم كاتدرائية في أفريقيا عمرها 149 عامًا بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص إبرام ايميل، وكيل كاتدرائية الأقباط الأرثوكس في الإسكندرية، وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إن البطريركية استقبلت، مساء الأربعاء، وفداً قبطيا كاثوليكيا من مؤسسة برو اورينتا Pro- oreinta النمساوية، لتفقد المعالم والأيقونات والمذابح الموجودة.

وأضاف «إيميل»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن الوفد يتبع ايبارشية مقاطعة الشتايرمارك النمساوية، ويتكون من 30 عضوًا، برئاسة أسقف المقاطعة الكاثوليكى الدكتور ڤيلهيلم كراوتڤاشل، وكان في استقبال الوفد الأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والقس بولس عوض والقس صموئيل ميلاد.

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وأشار إلى أنه أجرى جولة ميدانية للتعرف على الأيقونات المقدسة الموجودة بالكنيسة والمقر البابوي، وقدم لهم شرحا وافيا عن تاريخ الكنيسة، وتم التقاط الصور التذكارية خلال الزيارة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتى في إطار وضع الكنيسة ضمن المزارات السياحية الدينية الهامة بتاريخها العريق ضمن رحلة العائلة المقدسة.

ولفت الوكيل البابوى إلى أن الوفد كان حريصًا للتعرف على أقدم كنيسة قبطية في مصر وأفريقيا، وهى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، والبالغ عمرها 149 عامًا، حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن الأول الميلادي، وأنشأت في عام 1870 في القرن الـ19 الميلادى، وأعيد ترميمها في عام 1952، وشهدت أعمال توسعة شاملة في عام 1990، مشيراً إلى أن البطريركية تعد رمز وأيقونة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما تعد رمزا للمصريين والأجانب.

وفى نهاية اللقاء أهدى الأنبا هيرمينا، رئيس الوفد، أيقونة مسار العائلة المقدسة، كما تلقى الأسقف هدية من الوفد.