شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس «النواب» مع نظيريه الأوغندي والكيني خلال «البرلمان الدولي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال لقائه مع نظيريه الأوغندي ريبكا كاداجا، والكيني كينيث لوساك، الخميس، على هامش اجتماعات البرلمان الدولي في بلجراد، سبل تعزيز التعاون الثنائي إلى جانب مناقشة عدد من القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وتوحيد الرؤى البرلمانية حول القضايا التي تهم المصالح المصرية.

وأكد «عبد العال» دعم مصر الكامل للنشاط الاقتصادي الأوغندي، وفتح المجال أمام الاستثمارات المصرية في أوغندا، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها اللجنة المشتركة المصرية - الأوغندية، داعياً إلى تفعيل مخرجاتها بما يصب في صالح تعزيز العلاقات بين البلدين، وإلى ضرورة التركيز على البنية التحية في أفريقيا وفق ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد رئيس مجلس النواب- خلال لقائه رئيس البرلمان الأوغندي ريبكا كاداجا- بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى ثوابت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي بما يدعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، وشدد على استمرار الدعم المصري لأوغندا لتدريب الكوادر الأوغندية ومشروعات التنمية التي تشرف عليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، قائلا: «لديكم أشقاء في مصر».

Advertisements

من جانبها، أعربت رئيس البرلمان الأوغندي عن تقديرها لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استقبلها في القاهرة، ولكافة الأشقاء في مصر، وقالت إن العلاقات مع مصر وثيقة وقوية وتاريخية ونأمل لها المزيد من الازدهار.

على صعيد متصل، أعرب الدكتور على عبدالعال- في لقائه مع رئيس مجلس الشيوخ الكيني كينيث لوساك- عن تقديره للتنامي المطرد الذي تشهده العلاقات المصرية- الكينية، مشيراً إلى الزيارة الناجحة التي قام بها إلى كينيا، في يوليو الماضي، والتي مثلت بناءً إيجابياً على حالة الزخم التي تشهده العلاقات بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون في المجال الصحي والدواء في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة مليون مواطن إفريقي من فيروس (سي).

وأبدى عبدالعال استعداد مصر لدعم أجندة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الداخلية والمتمثلة في قطاعات الصحة والطاقة عبر الربط الكهربائي وإنشاء السدود، بما يدعم البنية التحتية للدولة الكينية، ويعزز أواصر العلاقات المصرية- الكينية في كافة المجالات.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس الشيوخ الكيني على دور الدكتور على عبدالعال المتوازن في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أنه يمثل صوتا للعقل داخل هذه اللجنة، وقال: نعتبره ليس ممثلاً للمجموعة العربية فحسب، بل للمجموعة الأفريقية أيضا داخل اللجنة التنفيذية في البرلمان الدولي.

"عبدالعال" يواصل لقاءاته المكثفة فى البرلمان الدولى

"عبدالعال" يواصل لقاءاته المكثفة فى البرلمان الدولى

"عبدالعال" يواصل لقاءاته المكثفة فى البرلمان الدولى

"عبدالعال" يواصل لقاءاته المكثفة فى البرلمان الدولى

"عبدالعال" يواصل لقاءاته المكثفة فى البرلمان الدولى