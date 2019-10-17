شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل أولى رحلات الخطوط السويسرية بـ«الورود» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح الخميس، أولى رحلات الخطوط السويسرية العالمية، قادمة من مدينة جنيف، وعلى متنها 121 راكبًا، في إطار بدء تشغيل خط طيران «جنيف- مرسى علم»، وتنشيطا للسياحة بجنوب البحر الأحمر.

تم استقبال طائرة swiss air بالبروتوكول المعروف لأول رحلة طيران، حيث تم رش جسم الطائرة بمدافع المياه فور وصولها إلى أرض المطار، وكان في الاستقبال اللواء طيار هاني عقاب، رئيس مجلس إدارة شركة «إيماك» للمطارات، الذي حرص على استقبال الركاب والطاقم بالورود والحلوى، وبرفقته اللواء طارق تبان زادة، مدير المطار، ومديرو الشركة وممثلو الجهات العاملة بالمطار ومدير شرطة أمن الموانئ ومدير الجمارك وممثلو شرطة السياحة وشركة الخدمات الأرضية، ونبيل حشيش وحسن نشأت ممثلو الشركة ووكيلها بمصر.

وأكد عماد إمام، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، أن المطار يستعد لاستقبال رحلات ثلاث شركات أوروبية أخرى قبل نهاية عام 2019 ستهبط بصفة دورية بمطار مرسى علم الدولي، مُوضحا أن الرئيس التنفيذي المهندس حسام الخرافي وجه بضرورة العمل على جذب السياحة الأجنبية من جميع دول العالم إلى منطقة جنوب البحر الأحمر.

مطار مرسي علم يحتفل بوصول أولى رحلات الخطوط السويسرية

مطار مرسي علم يحتفل بوصول أولى رحلات الخطوط السويسرية

مطار مرسي علم يحتفل بوصول أولى رحلات الخطوط السويسرية