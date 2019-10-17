شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة لتصنيع وإنتاج موانع التسريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد اتفاق بين «الهيئة القومية للإنتاج الحربي» وشركة «هليوبوليس للصناعات الكيماوية» التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة «بيسان مصر لموانع التسريب» السعودية، بهدف تأسيس شركة متخصصة في مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وبموجب الاتفاقية تتخذ الأطراف الثلاثة إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة في مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب كصناعة جديدة داخل السوق المصرية لسد احتياجات السوق المحلية والقوات المسلحة والتصدير للدول العربية والإفريقية.

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يأتي توقيع هذا العقد في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع الشركات العالمية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة إلى الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

ومن المقرر أن تعمل الشركة المزمع تأسيسها على إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج موانع التسريب الحلقية، المطاط، غير أسبستوسية، تغليف معدني، حلزونية لولبية، بالإضافة لموانع التسريب الخاصة التي تستخدم في المعدات العسكرية.

من ناحيته قال عبد الله بن فيصل بن صالح الزامل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيسان» السعودية، إن توقيع هذا العقد يعكس اهتمام الجانب السعودي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية، مؤكدا أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.