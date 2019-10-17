شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز في الهندسة والتكنولوجيا لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقش الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، حول إدراج 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي في قطاع الهندسة والتكنولوجيا لعام 2020، مقارنة بـ 14 جامعة العام الماضي، بزيادة ثلاث جامعات حكومية لأول مرة يتم إدراجها في التصنيف في قطاع الهندسة والتكنولوجيا، وهي أسوان وبني سويف وسوهاج.
وأوضح التقرير حصول جامعتي أسوان وبني سويف على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في قطاع الهندسة والتكنولوجيا بتصنيف التايمز العالمي في الترتيب (301-400)، تليهما جامعات بنها وطنطا والزقازيق في الترتيب (401-500)، تليهم جامعة المنصورة في الترتيب (501-600)، تليها جامعات عين شمس، والإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأسيوط، والقاهرة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقناة السويس في الترتيب (601-800)، وجاءت جامعتا الأزهر وحلوان في الترتيب (+801).
وأشار التقرير إلى ارتفاع مستوى أداء 4 جامعات مصرية في التصنيف في قطاع الهندسة والتكنولوجيا لهذا العام، مقارنة بالعام الماضي، وهي جامعات بنها والزقازيق، وجاءت في الترتيب (401-500) تليهما جامعة المنصورة في الترتيب (501-600) تليها جامعة المنوفية في الترتيب (601-800).
ومن ناحية أخرى، أضاف التقرير إدراج جامعة المنصورة لأول مرة هذا العام في قطاع علوم الحاسب بتصنيف التايمز العالمي، حيث حصلت على الترتيب (251-300)، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى أداء جامعتي القاهرة وعين شمس في قطاع علوم الحاسب لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث حصلت جامعة القاهرة على الترتيب (251-300)، وجامعة عين شمس على الترتيب (501-600)، وجاءت جامعتا الإسكندرية والمنوفية في الترتيب (501-600) في قطاع علوم الحاسب بتصنيف التايمز.
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