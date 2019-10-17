شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: تسيير المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد لحين إصلاح العطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل أنه يتم حاليا تسيير مترو الأنفاق من محطة سرايا القبة حتى محطة الشهداء باتجاه مفرد، ومن سرايا القبة إلى المرج الجديدة بشكل مزدوج، ومن الشهداء إلى حلوان بشكل مزدوج، وذلك لحين إصلاح العطل الذي نتج عن انقطاع الشبكة الكهربائية بين محطتي غمرة والدمرداش بشكل نهائي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الخميس، أن جميع محطات الخط الأول للمترو تعمل حاليا بشكل منتظم وتستقبل الركاب، وأضافت أن وزير النقل المهندس كامل الوزير انتقل إلى موقع إصلاح الشبكة الهوائية، حيث أشرف على عمليات الإصلاح حتى مرور أول قطار في موقع العطل، مشيدا بما يبذله العاملون والفنيون بشركة المترو من جهد كبير في عمليات الإصلاح.

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وتعتذر وزارة النقل للركاب عن هذا العطل الذي سببته إحدى الشركات الخاصة أثناء عملها خارج سور المترو في المسافة بين محطتي غمرة والدمرداش.

يشار إلى أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلان الخاصة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش بالخط الأول للمترو حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة فسقطت رافعة الونش على الشبكة الهوائية للمترو، ما أدى إلى انقطاعها.

وعلى الفور.. تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، وانتقلت جميع فرق الطوارئ التابعة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لإجراء عمليات الإصلاح الفوري، كما تم التنسيق بين شركة المترو ومحافظة القاهرة للدفع بحافلات لنقل الركاب بين محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.