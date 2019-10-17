شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مركز سقارة ينهى الدورة التدريبية لـ 175 من العاملين فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليومالخميس، بانتهاء دورات الأسبوع السابع من الخطة التدريبية للعام الحالى، واستفاد من الدورات 175 متدرباً من العاملين فى المحليات بجميع المحافظات.

وتضمن الأسبوع 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات الشئون القانونية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموازنة وإنشاء وادارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى للعاملين والمديرين بمراكز المعلومات وإدارات الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الالكترونية اضافة الى دورة فى اللغة الإنجليزية.

ويبلغ عدد الأسابيع فى الخطة الجديدة لمركز التنمية المحلية بسقارة، 42 أسبوع خلال 10 أشهر تدريب، بمعدل 123 دورة تدريبية ، ومستهدف تدريب 6469 متدرب، وشملت الخطة الجديدة إدراج دورات من جهات خارجية مثل GIZ الاتحاد الأوربى / البنك الدولى "مشروعات التعاون الدولى بالوزراة"، والمجلس القوى لشئون الإعاقة وأكاديمية ألجا لتدريب الكوادر الإفريقية".

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت عن أن أنه تم زيادة عدد الدورات الموجهة لتأهيل العاملين فى أساسيات التحول الرقمى واستخدام الحاسب الآلى والتطبيقات الالكترونية الجاهزة، وزيادة الدورات الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وإدراج عدد كبير من الحقائب الجديدة التى لم يسبق التدريب عليها من قبل وعليها طلب واحتياج عالى من المحافظات، وتحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستفيدين بالتدريب.

Advertisements