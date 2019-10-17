شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: إنهاء قوائم الانتظار لجراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار لجراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد بمحافظة بورسعيد.

وأضافت وزارة الصحة والسكان ان الجراحات التى تمت من خلال فريق جراحة قلب الأطفال بالمستشفى مجانية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل أنه تم إجراء جراحات قلب الأطفال بواسطة فريق طبى على أعلى مستوى من الكفاءة، والتميز كما تم عمل فحص لـ 400 طفل من أبناء محافظة بورسعيد فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل بعد إحالتهم من وحدات طب الأسرة إلى عيادة قلب الأطفال وعمل موجات صوتية ل 150 طفل واستخراج إجمالى 10 حالات جراحة قلب و14 حالة قسطرة تم اجراؤهم جميعا بنسبة نجاح 100%.

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وقال مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، إن جميع الأطفال الذين خضعوا للجراحة بحالة جيدة ويتم متابعتهم بشكل دوري من الأطباء في المستشفى مشيرا إلى أن الفريق الطبي قام بجراحات قلب معقدة قد تم رفضها من جانب الكثير من مراكز جراحات القلب في القاهرة وهو ما يؤكد تميز الفريق الطبي بمنظومة التأمين الصحى الشامل وقدرته على التعامل مع أى تحديات صحية.

وأضاف الدكتور قطب السيد، مدير مستشفى النصر التخصصى للأطفال أن المستشفى فى أتم الاستعدادات لاستقبال كافة حالات جراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية على مدار الساعة من أطفال محافظة بورسعيد.

وأشار مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال تتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب من خلال بروتوكول تعاون يهدف لضمان تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن المصري وفقًا لأعلى المعايير القياسية الطبية العالمية.