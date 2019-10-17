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مطران الفيوم يرسم رهبان جدد بدير الأنبا مكاريوس فى وادى الريان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا إبرآم مطران الفيوم اليوم الخميس، صلوات رسامة رهبان جدد بدير الأنبا مكاريوس بوادى الريان الذى يخضع لإشراف المطران، بعد وضع الدير تحت سلطة الكنيسة عقب سنوات من الأزمات.

تقع أرض دير وادى الريان تقع ضمن نطاق محمية وادى الريان الطبيعية بالفيوم، وقد كانت ضمن الأماكن التى خرج إليها القمص متى المسكين ليعيش حياة الرهبنة مع تلاميذه فى الستينات قبل أن يغادرها بسبب الفقر الشديد ويذهب لدير السريان بوادى النطرون حتى يستقر به المقام أخيرا فى دار الأنبا مقار، ومن ثم فإن مؤسس هذا التجمع الرهبانى هو القمص إليشع المقارى أحد التلاميذ المقربين لمتى المسكين وقد توفى قبل شهور فى أحد مستشفيات العلاج بالخارج

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