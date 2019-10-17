شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، لمقر حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة "دفعة المشير محمد عبدالغنى الجمسى".
وتعد كلية الطب العسكرى، أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صدق على إنشائها وقت تولية وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم، يكونون نواة للدفع بهم ليس فى مصر وحدها ولكن فى مختلف الدول، وبداية جديدة لتعزيز شهادة الطب المصرية فى كافة المحافل والوظائف الدولية.
واستطاعت كلية الطب العسكرى، أن تؤسس لمفهوم جديد فى الشراكة مع الجامعات الدولية، فى المناهج والتدريب وتأهيل الطلاب، وإيفاد المميزين منهم فى بعثات دولية، لكسب خبرات أكبر.
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