شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التونسية.. قيس سعيد رئيسا بنسبة 72.71% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة، حيث أعلن فوز قيس سعيد بالانتخابات بأغلبية ساحقة نسبتها 72.71 % من إجمالى الأصوات . وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، خلال مؤتمر صحفى لإعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة، إن المنافس الثانى نبيل القروى تحصل 27.29 %. ومن المقرر أن يؤدى قيس سعيد اليمين الدستورية نهاية الشهر الجارى ليسدل الستار على الانتخابات التونسية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التونسية.. قيس سعيد رئيسا بنسبة 72.71% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.