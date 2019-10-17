شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مطار شرم الشيخ يطبق نظام تتبع الحقائب المصاحبة للمسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن مطار شرم شرم الشيخ قام بتجربة تشغيل نظام الـ BRS وهو نظام تتبع الحقائب المصاحبة للمسافرين، لأول مرة داخل المطارات المصرية، والتى تهدف إلى تقديم خدمة جديدة للمسافرين بهدف التحقق من الحقائب المصاحبة للركاب بمنطقة الوصول .

وأشار النشار إلى أن هذه التجربة تأتى فى ضوء حرص واهتمام وزارة الطيران المدنى بامتثال وتطبيق متطلبات اتفاقيات المنظمات الدولية والإقليمية للوصول إلى أعلى مستويات السلامة الجوية، والتى جاءت بتطبيق أولى تجربتها بمطار شرم الشيخ الدولى تفعيلا لقرار الاتحاد الدولى للنقل الجوىIATA رقم resolution 753 بشأن إمكانية قيام شركات الطيران برصد وتتبع الأمتعة والحقائب للمسافرين، تحقيقا لأفضل مستوى فى الخدمات المقدمة، ومن أجل مواجهة كافة الصعوبات والتحديات التى تواجه الركاب وبخاصة تلك المتعلقة بالحقائب، حيث تهدف تلك الخدمة إلى الحد من سوء التعامل مع أمتعة وحقائب الركاب من خلال إتاحة خدمة تنفيذ تتبع لأمتعة كل رحلة .

يذكر أن التجربة قد تمت بنجاح كبير، وأصبحت جاهزة للتفعيل عقب إعلان باقى المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات جاهزيتها للتنفيذ لجميع شركات الطيران .