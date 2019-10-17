شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز قرارات رئيس الوزراء اليوم بالجريدة الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، عدداً من القرارات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومنها الموافقة على ضم العقيد طارق حسين أحمد على شادى بقطاع الأمن الوطنى ممثلا عن وزارة الداخلية لعضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد .

كما نشرت الجريدة قرار موافقة رئيس الوزراء على اعتماد كردون مدينة أهناسيا ببنى سويف وتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار بالبحيرة وتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز أبو المطامير بالبحيرة واعتبار مشروع أقامة محطة رفع الصرف الصحى بمركز المراغة بسوهاج من أعمال المنفعة العامة.

وشملت القرارات الموافقة على تعديل الحدود الإدارية لأحياء بمدينة الجيزة وإنشاء حى جديد بالجيزة تحت اسم حى الطالبية فصلا عن حى العمرانية ويكون نطاقه الحدودية لقسم شرطة الطالبية، واعتبار مشروع الإمتداد الشرقى لوصلة أبو سلطان بطول 10 كيلو متر والواقع بنطاق محافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بإضافة عدد من التشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء ومنها قرار رئيس الحمهورية بشأن الأوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية والقرار المتعلق بالإشتراطات الواجب توافرها فى وسائل نقل الأسماك الطازجة والثلج فى إقليم مصر وقرار بشأن تيسير إجراءات الفخص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة.