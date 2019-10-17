شكرا لقرائتكم خبر عن "المترو": جارى إصلاح قطع الشبكة الكهربائية لإعادة تشغيل حركة الخط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بشركة المترو استمرار عطل الخط الأول للمترو رغم مرور نحو 5 ساعات، بسبب تواصل أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية المعلقة بين محطتى غمرة والدمرداش والمغذية للقطارات بالكهرباء، وذلك بعد قطعها صباح اليوم نتيجة سقوط رافعة أحد الأوناش عليها.

كانت شركة مترو الأنفاق قالت إنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية مما أدى إلى قطعها وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، وانتقلت جميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية .

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وأضافت شركة المترو أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، مؤكدا توقف حركة القطارات بمحطات ( غمرة - الدمرداش - منشية الصدر ) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية .