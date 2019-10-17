شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنسق مع "القاهرة" لنقل الركاب بين غمرة والدمرداش لحين إصلاح عطل المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو أنه بناء على توجيهات وزارة النقل عقب توقف حركة المترو فى محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر بسبب سقوط "رافعة ونش" تم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بإتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية.

جدير بالذكر أن حركة قطارات المترو تعمل حاليا من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات ( غمرة - الدمرداش - منشية الصدر ) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.