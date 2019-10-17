شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر من المصرية للاتصالات.. رابط الاستعلام وأماكن السداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE، في تحصيل فاتورة التليفون الأرضى، الربع سنوية، لشهر أكتوبر 2019.

ويمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن قيمة فاتورة شهر أكتوبر من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg .

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أن فترة السماح المخصصة للمواطنين لسهولة سداد فاتورة التليفون الأرضي تصل لشهر، أي بداية من 15 أكتوبر إلى 14 نوفمبر، ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط.

وأعلنت الشركة أنه من 14 نوفمبر لـ 15 ديسمبر، سيتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي سواء إرسال واستقبال.

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وتتيح الشركة العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر:

- أي منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- منافذ التحصيل التابعة لكل من فورى، خدماتى، Bee، البريد المصرى، مصارى، أمان، سداد، ممكن.

- إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وللإستعلام على قيمة فاتورة التليفون الأرضي الخاص بك:

https://billing.te.eg/ar-EG