شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإعادة تخصيص 25.4 فدان بالعريش لإقامة محطة تحلية مياه (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 42، الصادر، صباح اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 505 لسنة 2019، بشأن إعادة تخصيص أراضي مملوكة للدولة من أجل استغلالها في عدد من المشاريع القومية.
وجاء في نص القرار، الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان تقريبا تعادل 148997 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.
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