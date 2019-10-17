شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يقرر ضم عقيد بالأمن الوطني إلى عضوية هيئة تنمية الصعيد (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الخميس، قرار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بضم العقيد طارق حسين أحمد بقطاع الأمن الوطني إلى عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد ممثلاً عن وزارة الداخلية. وللاطلاع على نص القرار:

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