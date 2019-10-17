شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإنشاء حي جديد في الجيزة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بإنشاء حي جديد بمحافظة الجيزة باسم حي الطالبية فصلاً عن حي العمرانية ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة الطالبية. وللاطلاع على نص القرار:

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