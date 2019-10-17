شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يجدد ندب بعض المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بتجديد ندب بعض المفتشين القضائيين الأول (التفتيش القضائي)، بوزارة العدل للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة. وللاطلاع على نص القرار:

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