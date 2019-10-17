شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارين جمهوريين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم الخميس، قرارين جمهوريين للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدد من الأراضي المملوكة للدولة من أجل استغلالها في عدد من المشاريع القومية.

وللاطلاع على نص القرارات:

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