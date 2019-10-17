شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد حفل تخرج دفعة المشير الجمسي بـ«طب القوات المسلحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب- بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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