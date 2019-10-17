شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: أتوبيسات لنقل الركاب بين محطات مترو غمرة والدمرداش ومنشية الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأتوبيسات لنقل الركاب بين محطات مترو غمرة والدمرداش ومنشية الصدر، التي توقفت بها الحركة صباح الخميس، بسبب سقوط «رافعة ونش» إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية، لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات الإصلاح، وذلك بناء على توجيهات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل.

جدير بالذكر أن حركة قطارات المترو تعمل حاليا من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، معلنا توقف حركة القطارات بمحطات (غمرة والدمرداش ومنشية الصدر) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.