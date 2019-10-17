شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستضيف الدورة الـ11 للمؤتمر والمعرض العالمى للطيران الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت مصر، الدورة الحادية عشر للمؤتمر والمعرض العالمى للطيران الإنسانى الذى ينظمه برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، بمشاركة عددًا من المنظمات الإقليمية والدولية منها "منظمة الطيران المدنى الدولية ICAO، واتحاد النقل الجوى الدولى IATA، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA، الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران FAA، واتحاد الطيارين IFALPA، ومنظمة السلامة الجوية FSA"، بالإضافة إلى سلطات الطيران المدنى العربية والإفريقية وبحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار فى مجال الطيران الإنسانى.

يأتى هذا فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بالمشاركة فى المبادرات والاجتماعات الدولية التى تهدف فى المقام الأول إلى خدمة الانسانية على كافة الاصعدة وفى جميع المجالات، وخاصة فى مجال صناعة النقل الجوى كونه من أكبر الصناعات على مستوى العالم ولما يحظى به الطيران المدنى من دور كبير وفعال فى دعم الإنسانية اقتصادياً واجتماعياً .

وفى الكلمة التى ألقاها الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، نيابة عن وزير الطيران المدنى خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب خلالها عن سعادته وامتنانه لإنعقاد هذا الحدث الهام للعام الثانى على التوالي بجمهورية مصر العربية، واختيار مدينة السلام شرم الشيخ أجمل وأهم المدن الساحلية في العالم بما يعكس المكانة الكبيرة التى تتمتع بها مصر على المستويين الإقليمى والدولى، مشيدًا بالدور البارز للبرنامج الغذائى للأمم المتحدة WFP الذى يقوم به فى المجال الإنسانى والإغاثى فى العالم، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الاستيراتيجية والتعاون الدائم بين مصر والأمم المتحدة جنبا إلى جنب فيما يخص العمليات الانسانية بوجه عام وقوات حفظ السلام والطيران الإنسانى بوجه خاص.

ويعد هذا المؤتمر فرصة حقيقية للمشاركين من جميع أنحاء العالم لتبادل الفكر والرؤى وطرح القضايا التى تخص مستقبل السلامة الجوية والطيران الإنسانى لمواجهه تحديات صناعة النقل وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمجابهة التحديات التى تواجه صناعة النقل الجوى، وأكد على ضرورة وضع استراتيجيات شاملة تحقق الارتقاء بمستوى صناعة الطيران وإعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والحفاظ على البيئة والعمل بصفة مستمرة على التحديث والابتكار وتوحيد الفكر والجهد لإقامة المشروعات المشتركة من أجل تعزيز الطيران الانسانى وجعله أكثر أماناً، والعمل معاً من أجل الإعداد الجيد لتبادل الخبرات ورفع مستويات التدريب والتقييم المستمر لرفع كفاءة مجموعات العاملين فى هذا المجال، واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع برامج مشتركة لسهولة تبادل المعلومات المناخية والاستعداد المبكر لمواجهة الكوارث، فضلاً عن تطبيق أنظمة ملاحية عالية الدقة فى ظل تكدس الطرق الجوية والذى يعد من أهم التحديات التى تواجه الطيران الإنسانى.

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كما سيتناول الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة التى تواجه الطيران الإنساني واستخدام التقنيات الحديثة لوصول الخدمات الجوية الإنسانية إلى المناطق النائية والمتضررة لإمدادها بالمعونات والمساعدات، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الجديدة المطروحة بشأن مستقبل السلامة الجوية لتحسين كفاءة العمليات الجوية الإنسانية، لسهولة القيام بدورها الفعال في الاستجابة للأزمات الإنسانية بشكل سريع وخاصة نقل الإمدادات في حالات الطوارئ والكوارث الكبرى.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لهذا الحدث والتي عُقدت فعالياته السابقة بـجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، والمكسيك، والأردن، والمغرب، وسويسرا، وإسبانيا، والبرتغال، وقد ساهمت التوصيات السابقة في تمهيد الطريق لطرح مبادرات جديدة بشأن السلامة، وتحسين الكفاءة في العمليات الجوية الإنسانية.