شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فائزين من دول إفريقية بجائزة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والتنظيم الناجح لبطولة أمم إفريقيا 2019 ، حصلت اداه وارنجا من كينيا علي المركز الأول في مجال الإعلام الافريقي من مسابقة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين ، كما فاز ديفيد اوكو من نيجيريا بالمركز الثاني ، بينما ذهب المركز الثالث لبودي عمر من الجزائر.

جاء ذلك بعد أن اعتمد وزير الشباب والرياضة، نتائج مسابقة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين فى مجال الشباب والرياضة، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لشباب الصحفيين والإعلاميين تحت سن 40 عاماً في سابقة الأولى من نوعها، وشملت عددا من المجالات منها الصحافة الرياضية، صحافة الشباب، أفضل صورة رياضية ، الإعلام التليفزيوني ، أفضل مراسل شاب.

هذا ومن المقرر أن يحصل كل فائز على مكافأة مالية قيمة إلى جانب أوسكار المسابقة وفقا للائحة الجائزة.

كما من المقرر الإعلان عن الجوائز الخاصة خلال الحفل الرسمي والذى يتحدد موعده قريبا، حيث قررت الأمانة العامة للمسابقة إهداء جائزة خاصة لأحد كبار النقاد الرياضيين تحمل اسم الكاتب الكبير الراحل نجيب المستكاوى وجائزة أخرى لأحد الإعلاميين الرياضيين تحمل اسم الإعلامى الكبير الراحل فايز الزمر، إلى جانب تكريم خاص ومميز لأعضاء لجان التحكيم.