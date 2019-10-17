شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام: 60 أتوبيسا للعمل بين محطات المترو المتعطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت هيئة النفل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق على، بـ 60 أتوبيسا، للعمل بين محطات مترو سرايا القبة ورمسيس، لنقل ركاب المترو بعد تعطل الحركة فى محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.

وأكدت الهيئة أن هذه الاتوبيسات تعمل منذ الخامسة صباح اليوم الخميس، عقب حدوث العطل، وبأقل سعر للتذكرة على خطوط النقل العام، ومستمرة فى العمل حتى انتهاء أعمال الإصلاح.

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جدير بالذكر أن حركة قطارات المترو تعمل حاليا من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات ( غمرة - الدمرداش - منشية الصدر ) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.

وسقطت إحدى الروافع " ونش " تابعة لإحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيامها بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.