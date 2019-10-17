شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بندب بعض المفتشين القضائيين الأول" المفتشين القضائيين" بوزارة العدل العمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهى فى 30 سبتمبر 2020.

وضمت الأسماء كلا من محمد محمد سمير حسين الغراب، رئيس استئناف بمحكمة الإسكندرية وعمرو محمود صالح الجوهرى ، رئيس استئناف بمحكمة الإسكندرية وأحمد محمد يسرى سويلم حبيب ، رئيس استئناف بمحكمة الإسكندرية، ومحمد مختار أحمد ذكرى، رئيس استئناف بمحكمة الإسكندرية ومحمد خيرى حسين فخرى ، رئيس استئناف بمحكمة الإسكندرية ومحمد محمود إبراهيم محمد عنتر ، رئيس استئناف بمحكمة المنصورة .

وضمت أيضا محمد رمزى محمد حسين، رئيس استئناف بمحكمة المنصورة، وأحمد محمد مصطفى أحمد، نائب استئناف بمحكمة القاهرة ووائل يوسف إبراهيم نائب استئناف بمحكمة القاهرة وعمرو محمد السعيد على إسماعيل، مستشار بمحكمة القاهرة.

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نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.