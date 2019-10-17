شكرا لقرائتكم خبر عن أنجيلا ميركل: ألمانيا لن تسلم أى أسلحة لتركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، إن بلادها لن تسلم أى أسلحة لتركيا فى ظل الأوضاع الحالية، مضيفة أنها حثت أنقرة مرات عديدة على إنهاء عمليتها العسكرية فى شمال سوريا.
وتابعت ميركل قائلة في كلمة بالمجلس الأدنى للبرلمان "ناشدت تركيا بقوة في الأيام القليلة الماضية... على إنهاء عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية وأشدد على هذا من جديد الآن".
وأضافت "إنها مأساة إنسانية لها تأثيرات جيوسياسية هائلة لذا فإن ألمانيا لن تسلم أي أسلحة لتركيا في ظل الأوضاع الحالية".
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