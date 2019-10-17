السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر صباح اليوم حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي.
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