محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، توقف حركة المترو في محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر بسبب سقوط "رافعة ونش" إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.
وذكرت الشركة في بيان اليوم، أنه بناءا على توجيهات الفريق مهندس وزير النقل تم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بإتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية.
ولفتت الشركة إلى أن حركة قطارات المترو تعمل حاليا من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات ( غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر ) لحين اصلاح الشبكة الكهربائية .
كانت هذه تفاصيل خبر الدفع بأتوبيسات لنقل ركاب الخط الأول للمترو بعد تعطله في 3 محطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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