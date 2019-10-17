محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغنى الجمسي. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة المشير الجمسي بطب القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.