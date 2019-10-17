مصر | الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمد رجال الحماية المدنية حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق للدكرور، دون وقوع إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء على الفور إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.