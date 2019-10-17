شكرا لقرائتكم خبر عن منتج عسل نحل: ارتفاع أسعار «الأجنبي» غلو ندرة وليس قيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب محمود أبويونس، أحد المشاركين في المهرجان المصري لعسل النحل بحديقة المريديان بمصر الجديدة، أنه يأمل أن يكون المهرجان الأول لعسل النحل هو الخطوة الأولى في مجال تطوير صناعة النحل وإنتاج العسل لزيادة القيمة الاقتصادية لهذه الصناعة الواحدة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية في تربية النحل وإنتاج العسل وهو ما يؤهلها إلى مكانة متميزة على المستوي الدولي في هذا المجال.

وأضاف أبويونس، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على هامش مهرجان عسل النحل المصري، أن القيمة الغذائية لجميع أنواع العسل تكاد تكون واحدة، طالما أن مصدرها رحيق الأزهار بتنوعها، مشيرا إلى أن البعض يروج لانخفاض جودة العسل المصري لرخص أسعاره مقارنة بأسعار عسل النحل في الدول الأخرى التي ترتفع كثيرا عن أسعار العسل المصري وهو «غلو ندرة» وليس «غلو قيمة».

وطالب أبويونس الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بوضع خطة عاجلة للمزيد من الرعاية لصناعة النحل وتطوير سلالات النحل وحل مشاكل نقل النحل من مكان إلى مكان، مشددا على أهمية ان يكون المهرجان لا خطوة تليها خطوات للنهوض بمهنة النحالة وقطاع تربية النحل وإنتاج العسل.