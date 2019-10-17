"معا لنرتقى".. حملة جديدة بحى السيدة زينب لتجميل الشوارع والميادين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، أن الحى أطلق مبادرة بعنوان "معا لنرتقى" لتجميل الشوارع والميادين بالحى، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع صناديق لجمع القمامة على كل المحال وخاصة المأكولات لتحسين مستوى النظافة بالحى.
وأضاف رئيس حى السيدة زينب لـ"الخليج 365"، أن الحى بدأ فى تطوير الشوارع الرئيسية بالحى منها شارعى السد وبور سعيد، وسيتم تزينهم بالأشجار بعد توسعتهما، كما سيتم دهان العقارات بالتعاون مع السكان واصحاب المحال.
وفى سياق آخر قاد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب بالاشتراك مع شرطة المرافق والإشغالات ومشرفى المربعات بشارع بورسعيد والمبتديان وعلى يوسف وحلوان واسماعيل سرى واسماعيل أباظة وتم إعادة الانضباط للشارع ووضع المضبوطات مخازن الحى.
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