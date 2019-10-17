شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط «رافعة ونش» يوقف حركة الخط الأول للمترو في 3 محطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، توقف حركة القطارات بمحطات وغمرة والدمرداش ومنشية الصدر لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.

Advertisements

وقال عبدالهادي إنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش، حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقطت «رافعة الونش» على الشبكة الهوائية، ما أدى إلى قطعها.

وأضاف عبدالهادي أنه تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، وانتقلت جميع فرق الطوارئ وجاري العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

وأشار عبدالهادي إلى أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، معلنا توقف حركة القطارات بمحطات وغمرة والدمرداش ومنشية الصدر لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.