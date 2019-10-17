شكرا لقرائتكم خبر عن ١٠٠٠ جنيه مكافأة لمن يبلغ عن سيارات إلقاء المخلفات بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بهدف مواجهة ظاهرة تزايد إلقاء مخلفات البناء على جانبي الطرق الخارجية بمدينة الغردقة وإعاقة الحركة المرورية عليها خصصت محافظة البحر الأحمر مكافأة مالية قدرها ١٠٠٠ جنيه لمن يبلغ عن أي سيارة تلقى بالمخلفات أو القمامة أو مياه الصرف الصحي ومخلفات مواد البناء بالطريق العام، بهدف تشجيع تعاون المواطنين مع أجهزة الدولة في الحفاظ على نظافة المدينة السياحية وشكلها الجمالى.

واشترطت المحافظة أن يكون البلاغ مصحوبا بالصور حتى يتم معاقبة المخالفين والتأكد من حدوث المخالفة حيث أن حدوث مثل تلك المخالفات يضر بالصالح العام ويثير اشمئزاز ونفور الأهالى والسائحين مما يعود بالتأثير الضار على الاقتصاد والصحة العامة وانتشار الأمراض.

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ولمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الحركة المرورية على الطرق الخارجية لمدينة الغردقة صدر قرار من محافظ البحر الأحمر بتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المخالفين من الأهالي وشركات المقاولات ومسؤولي القرى السياحية والفنادق التي ستقوم بإلقاء مخلفاتها من الأطعمة والمشروبات ومخلفات البناء في شواع المدينة والطريق الدائري وضبط وايقاف السيارة المخالفة لمدة عام.

ورصدت «المصري اليوم» بالصور انتشار كميات كبيرة من مخلفات البناء الملقاه بجانبي الطريق الدائري الأوسط شمال الغردقة، حيث تم تعبئة هذه المخلفات والقمامة باكياس بلاستيك كبيرة والقاءها على جانبيي الطريق بما يتعارض مع المظهر الجمالى العام للمدينة ويسئ الصورة الذهنية والبصرية للمدينة الحاصلة على لقب أفضل مدينة سياحية عربية 2014 وعاصمة المصايف العربية 2017 أمام زائريها من السائحين والمصريين.

وطالب العاملون بالقطاع السياحي بتشديد الرقابة على سيارات النقل التي تحمل مخلفات بناء ومعرفة خط سيرها ومكان تفريغ حمولتها حتي لا يتم القاء هذه المخلفات على جانبي الشوارع والطرق

واكد مسؤولو مدينة العردقة ان هناك حملات مرور وتفتيش طوال اليوم على الطريق الدائري لضبط أي مخالفات القاء قمامة أو محلفات مبان أو أي مخلفات من شركات المقاولات أو القري السياحية والاستمرار في رفع هذه المخلفات من الطرق وتم تخصيص مكان لاستقبال هذه المخلفات وان أي مخالفة يتم ضبطها سيتم تطبيق الغرامة المقررة وايقاف السيارة التي تلقي هذه المخلفات واحالة السائق للنيابة