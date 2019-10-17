راضى: الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة المشير الجمسى بطب القوات المسلحة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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