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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سقوط رافعة سبب توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقطت "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية؛ ما أدى إلى قطعها وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ، وجار العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية .
وأوضح المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة، ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، معلنا توقف حركة القطارات بمحطات (غمرة - الدمرداش - منشية الصدر) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.
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