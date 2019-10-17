شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى، التابعة للقوات المسلحة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وتعد كلية الطب العسكرى، أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صدق على إنشائها وقت توليه وزارة الدفاع، وذلك للارتقاء بمهنة الطب فى القوات المسلحة، لخدمة القطاعين العسكرى والمدنى، وكانت من أهم توصياته، ضرورة التعاون مع الجامعات العالمية، بهدف تخريج جيل من الأطباء على مستوى العالم، يكونون نواة للدفع بهم ليس فى مصر وحدها ولكن فى مختلف الدول، وبداية جديدة لتعزيز شهادة الطب المصرية فى كافة المحافل والوظائف الدولية.

واستطاعت كلية الطب العسكرى، أن تؤسس لمفهوم جديد فى الشراكة مع الجامعات الدولية، فى المناهج والتدريب وتأهيل الطلاب، وإيفاد المميزين منهم فى بعثات دولية، لكسب خبرات أكبر.

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ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب العسكرى، هو أحد أهم الإنجازات التى حدثت فى قطاع الصحة خلال العقود الماضية.