شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الدائرة 7 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، حكمها فى إعادة محاكمة متهمين اثنين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.