"لسنا من دول الحزام الإفريقي".. ما هو الالتهاب السحائي وطرق الوقاية منه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت وزارة الصحة والسكان عدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ محافظة الإسكندرية، موضحةً أنها أعلنت أن مصر ليست من دول الحزام الإفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

شرح الدكتور سامح الشوري، استشاري طب الأطفال، بعض المعلومات عن المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه:

- الالتهاب السحائي هو عدوة بكتيرية أو فيروسية تصيب المخ ويحدث دائمًا بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية تبدأ في مكان آخر في الجسد إلى جانب الدماغ، مثل الأذن أو الجيوب الأنفية أو الحلق.

- في كثير من الحالات، يبدأ الالتهاب السحائي الجرثومي عندما تدخل البكتيريا في مجرى الدم من الجيوب الأنفية أو الأذنين أو الحلق، ثم تنتقل البكتيريا عبر مجرى الدم إلى المخ وتنتقل العدوى خلال قيام الأشخاص بالسعال أو العطس.

- من أعراضه ارتفاع درجة الحرارة وصداع وقيئ مصاحبًا باضطراب في درجة الوعي كالإدراك والخمول، وأيضًا تصلب في عضلات الرقبة وحدوث تشنجات في الحالات المتأخرة.

Advertisements

- في حالة ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أحد مستشفيات الحميات وعزل المريض وأخذ عينات حتى لا ينتشر المرض ويصبح وباءً يصيب كل من حول المريض.

- كلما طالت فترة الإصابة أو إصابة الطفل بالمرض من دون الخضوع للعلاج، زاد خطر التعرض للإصابة بنوبات، وضرر عصبي دائم، بما في ذلك فقدان السمع، صعوبة الذاكرة، الإعاقات المتعلقة بالتعلم، تلف الدماغ، مشكلات المشي، النوبات، الفشل الكلوي.

- تطعيم الالتهاب السحائي تنظمه وزارة الصحة في جدول التطعيمات الدورية لمدة 4 مرات وهي عند عمر شهرين و4 شهور و6 أشهر وعامين ـبالإضافة إلى جرعة تنشطية ضد المرض في عمر الخامس سنوات أو ما يعرف بتطعيم أولي ابتدائي.

- من الممكن أن يتم إعطاء الأطفال في عمر 12 عامًا، جرعة تنشطية أخرى لمزيد من الوقاية ضد المرض. وأوضح أن وزارة الصحة تقوم بتطعيم ضد بعض أنواع البكتيريا المسببة للالتهاب السحائي التي تتواجد في التجمعات مثل العمرة والحج.

اقرأ أيضًا:

بـ 145 جنيهًا.. كيف تحصل على تطعيم الالتهاب السحائي لأطفالك؟