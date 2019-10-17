"الإياتا": تقليص وقت الانتظار والإنترنت أهم مطالب ركاب الطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" عن نتائج الاستبيان الخاص بآراء المسافرين الدوليين لعام 2019، والذي أظهر تطلّع المسافرين إلى اعتماد تقنيات جديدة من شأنها تعزيز تجربة السفر لديهم.

ألقى الاستبيان الضوء على آراء المسافرين حول العالم، وقدم صورة حول تفضيلاتهم وسلوكياتهم. واشتملت قائمة أولويات المسافرين على الحصول على مزيد من التحكم الشخصي بمختلف نواحي الرحلة عبر الهواتف المحمولة، والتمكن من استخدام التقنيات البيومترية لتحديد الهوية بهدف تسريع إجراءات السفر، وإمكانية تعقّب الأمتعة، وتقليص فترات الانتظار بحيث لا يزيد عن 10 دقائق لاستلام الأمتعة واستكمال إجراءات الجمارك بالمطارات، وإمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكية خلال الرحلات الجوية على ارتفاع 34 ألف قدم.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "أظهر المسافرون استعدادًا لمشاركة مزيد من المعلومات الشخصية مقابل الحصول على تجربة سفر سلسة دون عقبات".

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وأضاف: "لا تزال المخاوف بشأن خصوصية البيانات حاضرة لديهم، ويرغب غالبية المسافرين باستخدام التقنيات البيومترية لتحديد الهوية عوضًا عن جواز السفر الورقي".

لكنه أشار إلى 53% أبدوا معارضة لهذه الفكرة وشكوكًا حول مدى حماية بياناتهم.

كما اشتكى معظم المسافرين، وفق دو جونياك، من التدخل لإلغاء اصطحاب بعض الأغراض الشخصية بنسبة 60%، تلاها منع اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الكبيرة بنسبة 48%، والاختلاف في إجراءات الفحص ضمن المطارات المختلفة بنسبة 41%.​